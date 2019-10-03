Читинке по телефону угрожал осуждённый из колонии

Дочь женщины переписывалась с осуждённым за тяжкие преступления



В Чите спецпрокуратура проверила обращение местной жительницы о нарушении её прав осуждённым. Установлено, что в январе этого года дочь читинки познакомилась по переписке с осуждённым за тяжкие преступления против личности мужчиной, отбывающим наказание в Амурской области.



Дочь уехала туда для его поддержки, оставив несовершеннолетнего ребёнка бабушке. Весной женщина скончалась, в связи с чем вступившая в права наследства мать решила заблокировать имевшиеся у своей дочери счета.



Осуждённый мужчина стал ей звонить и связываться через соцсети. Он требовал разблокировать счета умершей женщины. При этом он угрожал расправой над всеми членами семьи читинки, включая несовершеннолетнего ребёнка.



Прокуратура идентифицировала личность осуждённого, место отбытия им наказания и зафиксировала факты угрозы гражданам. Амурская прокуратура подтвердила указанные факты и приняла меры, направленные на устранение допущенных нарушений.



- У осуждённого изъяли сотовый телефон, сим-карты и иные запрещенные предметы, после чего угрозы от него прекратились. В отношении должностных лиц исправительного учреждения, где он отбывает наказание, инициирована проверка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

