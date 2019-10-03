Её по ориентировке полиции узнал знакомый
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 23 августа в супермаркете в Улан-Удэ. Женщина забрала себе сотовый телефон, оставленный на кассовом прилавке предыдущей покупательницей. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.
Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали ранее не судимую 35-летнюю улан-удэнку. Женщину по размещённой в СМИ фотографии, сопровождавшей информацию о её розыске, узнал горожанин. Он сообщил, что разыскиваемая - это владелица улан-удэнского кафе и периодически работает там администратором-кассиром.
Украденный телефон изъят сотрудниками полиции, однако от сим-карты подозреваемая избавилась.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Случаи воровства всё чаще раскрывают благодаря фотографиям с камер видеонаблюдения. Как сообщал сегодня «Байкал-Daily», так раскрыли кражу в магазине одежды – по фотографии в СМИ опознали воровку её знакомые и сообщили в полицию.
В Улан-Удэ владелица кафе украла телефон на кассе
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