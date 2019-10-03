В Бурятии «чёрные» лесорубы прикинулись грибниками

В отношении правонарушителей составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в полицию Еравнинского района, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.









При патрулировании лесов Еравнинского района лесники заметили подозрительный автомобиль и двух мужчин возле него. Подойдя ближе, лесники начали задавать наводящие вопросы. Мужчины сперва сказали, что приехали в лес собирать грибы. Но в конце концов сознались, что приехали с деляны.Проследовав к месту рубки, лесники проверили документы лесозаготовителей – все документы на заготовку древесины были в порядке. Однако в ходе осмотра инспекторы обнаружили срубленные неклеймёные деревья. Вальщики заготовили сосны, не предназначенные для рубки.Правонарушители успели заготовить около 11 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 68 тысяч рублей.Незаконно заготовленная древесина, трактор и бензопила «STIHL» были изъяты.