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В Бурятии после пожара закоптило квартиру

В Бурятии после пожара закоптило квартиру
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар был в двухквартирном доме

Накануне в селе Кабанск Кабанского района произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарной охраны горела веранда дома, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

В условиях сильной задымленности в течение 10 минут работало звено газодымозащитной службы пожарной части № 25. Всего к ликвидации пожара было привлечено две единицы спецтехники и пять работников 2-го Кабанского отряда Государственной противопожарной службы.

В результате пожара веранда повреждена изнутри на площади 18 кв.м., помещение квартиры закопчено.

Жильцы в расселении не нуждаются.

Вторая квартира не пострадала. Предположительно причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке, расположенной на веранде.

Также накануне в селе Кижинга сгорел бесхозный дощатый сарай. Причиной пожара вероятно послужило неосторожное обращение с огнём.

Предположительно по этой же причине горел мусор в Заиграевском, Курумканском, Прибайкальском, Кижингинском районах.

пожар
 
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