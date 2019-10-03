Пожар был в двухквартирном доме
Накануне в селе Кабанск Кабанского района произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарной охраны горела веранда дома, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В условиях сильной задымленности в течение 10 минут работало звено газодымозащитной службы пожарной части № 25. Всего к ликвидации пожара было привлечено две единицы спецтехники и пять работников 2-го Кабанского отряда Государственной противопожарной службы.
В результате пожара веранда повреждена изнутри на площади 18 кв.м., помещение квартиры закопчено.
Жильцы в расселении не нуждаются.
Вторая квартира не пострадала. Предположительно причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке, расположенной на веранде.
Также накануне в селе Кижинга сгорел бесхозный дощатый сарай. Причиной пожара вероятно послужило неосторожное обращение с огнём.
Предположительно по этой же причине горел мусор в Заиграевском, Курумканском, Прибайкальском, Кижингинском районах.
В Бурятии после пожара закоптило квартиру
Происшествия, Фото:
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