В Бурятии после пожара закоптило квартиру

Пожар был в двухквартирном доме



Накануне в селе Кабанск Кабанского района произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарной охраны горела веранда дома, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



В условиях сильной задымленности в течение 10 минут работало звено газодымозащитной службы пожарной части № 25. Всего к ликвидации пожара было привлечено две единицы спецтехники и пять работников 2-го Кабанского отряда Государственной противопожарной службы.



В результате пожара веранда повреждена изнутри на площади 18 кв.м., помещение квартиры закопчено.



Жильцы в расселении не нуждаются.



Вторая квартира не пострадала. Предположительно причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке, расположенной на веранде.



Также накануне в селе Кижинга сгорел бесхозный дощатый сарай. Причиной пожара вероятно послужило неосторожное обращение с огнём.



Предположительно по этой же причине горел мусор в Заиграевском, Курумканском, Прибайкальском, Кижингинском районах.



