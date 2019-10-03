Двое ранее судимых мужчин украли мотоцикл «Ямаха»
В Краснокаменске в полицию обратился мужчина и сообщил о хищении мотоцикла марки «Ямаха». Мотоцикл был угнан днём от подъезда многоэтажного дома. Владелец транспортного средства оценил его в 45 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемых, ими оказались двое ранее судимых жителей города 1993 года рождения. Украденный мотоцикл угонщики успели продать. Он изъят в одном из сёл Приаргунского района и возвращён законному владельцу.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Один из подозреваемых находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальцы продали угнанный мотоцикл в соседнем районе
Происшествия, Фото:
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