Братчанин убил мужа сестры

Убийца хотел припугнуть супруга сестры за то, что он её часто избивал



По версии следствия, днём 29 сентября житель Братска находясь во дворе жилых домов, причинил супругу своей сестры одно ножевое ранение. В результате 37-летний мужчина скончался в больнице от кровопотери.



Подозреваемого сотрудники полиции задержали по «горячим следам».



В настоящее время мужчина арестован, с ним проводятся необходимые следственные действия. Следователям он пояснил, что хотел припугнуть супруга сестры за то, что он часто избивал её, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.

