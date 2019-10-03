Водитель за год 27 раз привлекался к ответственности
Накануне вечером в Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов 29-летний водитель «Тойоты Чайзер» сбил сразу двух пешеходов. Пострадавшим 20 и 19 лет.
- Водитель, следуя по проспекту Автомобилистов со стороны улицы Ботаническая, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов 1999 и 2000 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП молодые люди с травмами были госпитализированы в БСМП.
Водитель «Чайзера» оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. За год он имеет 27 административных нарушений. 21 из которых – превышение скоростного режима, уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне на севере Бурятии в ДТП пострадали пьяный 18-летний водитель и две его девушки-пассажирки.
В Улан-Удэ водитель сбил на «зебре» двух парней
Происшествия, Фото:
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