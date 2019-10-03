18-летний пьяный водитель не имел прав
Накануне, 2 октября, в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими. Всё случилось в 7 часов утра. Аварию устроил 18-летний пьяный водитель автомобиля «ВАЗ-21061», не имеющий водительских прав.
- Следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Даван в направлении города Северобайкальск, водитель не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадал сам водитель и две его пассажирки – девушки 18 и 17 лет. все трое с травмами доставлены в медицинское учреждение, уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Бурятии грузовик насмерть сбил женщину.
В Бурятии по вине пьяного водителя пострадали девушки-пассажирки
Происшествия, Фото:
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