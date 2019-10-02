Забайкалец получил реальный срок за неуплату алиментов

Сумма задолженности перед ребёнком составила более миллиона рублей



В Приаргунском районе Забайкальского края осудили 39-летнего местного жителя, он признан виновным в неуплате средств на содержание детей.



Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по этой статье. Нерадивый отец не предпринял никаких мер, направленных на погашение сложившейся у него задолженности по алиментам перед несовершеннолетним ребёнком.



Сумма задолженности перевалила за 1 млн рублей.



- Районный суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 3 года и 3 месяца. Забайкальский краевой суд по представлению прокуратуры увеличил этот срок еще на 1 месяц. Наказание мужчина будет отбывать в колонии-поселения, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.



Решение суда вступило в законную силу.

