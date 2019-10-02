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Жителя Иркутской области приговорили к 12 годам за убийство

Жителя Иркутской области приговорили к 12 годам за убийство
Происшествия, 
Он ударил знакомого ножом возле кафе

В Нижнеилимском районе суд признал 22-летнего молодого человека виновным в убийстве.

Ночью 24 февраля этого года в кафе в городе Железногорск-Илимский отдыхали несколько компаний молодых людей. В какой-то момент у обвиняемого возникла неприязнь к ранее знакомому парню из другой компании.

Молодой человек вооружился ножом и нанёс потерпевшему один удар в грудь. В результате 21-летний парень скончался в реанимационном отделении.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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