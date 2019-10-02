Он ударил знакомого ножом возле кафе
В Нижнеилимском районе суд признал 22-летнего молодого человека виновным в убийстве.
Ночью 24 февраля этого года в кафе в городе Железногорск-Илимский отдыхали несколько компаний молодых людей. В какой-то момент у обвиняемого возникла неприязнь к ранее знакомому парню из другой компании.
Молодой человек вооружился ножом и нанёс потерпевшему один удар в грудь. В результате 21-летний парень скончался в реанимационном отделении.
Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Жителя Иркутской области приговорили к 12 годам за убийство
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сумма задолженности перед ребёнком составила более миллиона рублей
Он ударил знакомого ножом возле кафе
С начала года на железнодорожных переездах Восточно-Сибирской магистрали дежурные работники зафиксировали более 500 случаев нарушений правил дорожного движения
19-летняя девушка с детства кусала кончики своих волос
Он купил наркотики для собственного потребления
Он увидел, что потерпевший был пьян
Вечером 27 сентября в городе Бодайбо горело здание детской музыкальной школы
Накануне в дежурную часть обратилось две жительницы Усолья-Сибирского, у которых украли деньги с банковских карт
Он ввёл в заблуждение нанятую для рубки леса бригаду
Мужчина облил бензином пса, сидевшего на цепи, и поджёг
Обе машины были не заперты
Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. ФОТО
В прошлые года такса для расчёта ущерба была не больше 500 рублей
В надежде на крупный выигрыш женщина положила на счёт крупную сумму денег
Угонщик захотел съездить в магазин за алкоголем