С начала года на железнодорожных переездах Восточно-Сибирской магистрали дежурные работники зафиксировали более 500 случаев нарушений правил дорожного движения
Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора, из-за которых на сегодняшний день произошло десять ДТП, из них три со смертельным исходом.
Последний случай зафиксирован 26 сентября на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на подъездных путях станции Батарейная в Иркутск.
Водитель грузового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
В результате происшествия водитель и локомотивная бригада не пострадали, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Количество ДТП на переездах ВСЖД остается высоким
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