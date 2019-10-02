В Иркутской области назвали причину пожара в музыкальной школе

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 27 сентября в городе Бодайбо горело здание детской музыкальной школы



К месту пожара были направлены три автоцистерны и автолестница пожарно-спасательной части № 37. На момент прибытия пожарных горела кровля двухэтажного кирпичного здания. Существовала угроза распространения пожара по всей площади.



Пожар тушили три часа. Тушение осложнялось наличием пустот в деревянных перекрытиях кровли, по которым огонь быстро распространялся.



В результате пожара была повреждена кровля здания на площади 140 квадратных метров.



Дознаватели, работавшие на месте пожара в здании школы, установили, что возгорание началась в результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ подрядной организацией. В настоящее время проводится доследственная проверка в отношении виновных лиц.



Это второй пожар, произошедший в этом году на объекте образования по причине нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Всего с начала учебного года в Иркутской области произошло 19 пожаров на объектах образования. 10 пожаров произошло по электротехническим причинам. В 5 случаях пожары случились в результате неосторожного обращения с огнём. В одном случае причиной пожара стало неисправное печное отопление и еще в одном возгорание случилось в результате поджога, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

