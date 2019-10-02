Мошенники обманули хореографа и уборщицу из Иркутской области

Накануне в дежурную часть обратилось две жительницы Усолья-Сибирского, у которых украли деньги с банковских карт



По словам одной потерпевшей, 38-летней хореографа, ей поступил телефонный звонок якобы от сотрудника банка. После прозвучала информация о том, что с кредитной карты женщины пытаются через Интернет украсть деньги. Убедило потерпевшую то, что к ней обратились по имени и отчеству. Однако дальше стали поступать вопросы, на которые явно не следовало отвечать.



Для предотвращения мифической кражи 38-летняя усольчанка продиктовала аферистам номер карты, цифры с оборотной стороны, а потом код из банковского смс. В результате произошло реальное хищение - у женщины со счета исчезли 55 тысяч рублей.



По данному факту следователем возбуждено уголовное дело о краже.



Другой 35-летней усольчанке, работающей уборщицей, позвонили вчера днём, также представились сотрудниками безопасности банка, испугали известием о возможном исчезновении денег с карты. Растерявшаяся перед настойчивостью мошенников женщина продиктовала неизвестному телефонному собеседнику номер карты, пароли из СМС. В результат с её карты пропала 21 тысяча рублей, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция в очередной раз призывает держателей банковских карт осознать, что ни один сотрудник банка не будет звонить клиенту, сообщать ему о попытке кражи с карты и просить диктовать коды из банковских смс. Так поступают только мошенники. Зная номер банковской карты, цифры из банковских сообщений, аферисты получают доступ к чужому счету и легко похищают деньги.





