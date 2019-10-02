Он ввёл в заблуждение нанятую для рубки леса бригаду
В Красночикойском районе Забайкальского края перед судом предстанет 54-летний индивидуальный предприниматель, он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.
По версии следствия, предприниматель со 2 ноября по 25 декабря прошлого года, не имея разрешительных документов на заготовку древесины, ввёл в заблуждение нанятую бригаду работников. Он дал указание на заготовку леса на особо защищённом участке, на котором заготовка древесины запрещена.
В результате в лесу незаконно спилено 65 сосны, 10 лиственниц и 2 осины. Ущерб составил 4,3 млн рублей.
-Мужчина признал свою вину и полностью возместил причиненный государству ущерб. Прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения в Красночикойский районный суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье предприниматель спилил деревья на 4,3 миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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