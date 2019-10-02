 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Октября

01 Октября

Популярное

В Забайкалье предприниматель спилил деревья на 4,3 миллиона рублей

В Забайкалье предприниматель спилил деревья на 4,3 миллиона рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он ввёл в заблуждение нанятую для рубки леса бригаду

В Красночикойском районе Забайкальского края перед судом предстанет 54-летний индивидуальный предприниматель, он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.

По версии следствия, предприниматель со 2 ноября по 25 декабря прошлого года, не имея разрешительных документов на заготовку древесины, ввёл в заблуждение нанятую бригаду работников. Он дал указание на заготовку леса на особо защищённом участке, на котором заготовка древесины запрещена.

В результате в лесу незаконно спилено 65 сосны, 10 лиственниц и 2 осины. Ущерб составил 4,3 млн рублей.

-Мужчина признал свою вину и полностью возместил причиненный государству ущерб. Прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения в Красночикойский районный суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ будут судить живодёра, сжёгшего соседскую собаку
В Улан-Удэ будут судить живодёра, сжёгшего соседскую собаку
Происшествия, 02.10.2019
Мужчина облил бензином пса, сидевшего на цепи, и поджёг
В Бурятии поймали водителя, перевозившего 61 кг омуля
В Бурятии поймали водителя, перевозившего 61 кг омуля
Происшествия, 02.10.2019
Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. ФОТО
Улан-удэнка, желая заработать на бирже, лишилась более 150 тысяч
Улан-удэнка, желая заработать на бирже, лишилась более 150 тысяч
Происшествия, 02.10.2019
В надежде на крупный выигрыш женщина положила на счёт крупную сумму денег
Забайкалец угнал машину друга со спящей девушкой
Забайкалец угнал машину друга со спящей девушкой
Происшествия, 02.10.2019
Угонщик захотел съездить в магазин за алкоголем
В Бурятии горели два дома
В Бурятии горели два дома
Происшествия, 02.10.2019
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 10 пожаров
Жительница Бурятии затопила соседей из-за стиральной машины
Жительница Бурятии затопила соседей из-за стиральной машины
Происшествия, 02.10.2019
Из-за затопления соседей жительница Бурятии не могла выехать за границу
В Бурятии на трассе загорелся автомобиль
В Бурятии на трассе загорелся автомобиль
Происшествия, 02.10.2019
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
В Иркутской области мужчина пил в поезде и предложил полицейскому взятку
В Иркутской области мужчина пил в поезде и предложил полицейскому взятку
Происшествия, 02.10.2019
Он пытался за тысячу рублей уйти от административной ответственности
В Байкальске полицейские накрыли наркопритон
В Байкальске полицейские накрыли наркопритон
Происшествия, 02.10.2019
Женщина предоставляла свою квартиру наркоманам
В Бурятии пресекли канал контрабанды золота в Китай
В Бурятии пресекли канал контрабанды золота в Китай
Происшествия, 02.10.2019
Силовики на месте незаконной добычи задержали три группы нелегальных золотодобытчиков
Житель Бурятии убил жену и валил вину на грабителя
Житель Бурятии убил жену и валил вину на грабителя
Происшествия, 02.10.2019
Мужчина убил супругу после того, как её ограбили
В Забайкалье за 8 месяцев совершили более тысячи IT-преступлений
В Забайкалье за 8 месяцев совершили более тысячи IT-преступлений
Происшествия, 02.10.2019
В основном это мошенничества, кражи и незаконный оборот наркотиков

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^