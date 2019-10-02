18-летний читинец угнал «Волгу» и «Жигули»

Обе машины были не заперты



С заявлением об угоне автомобиля «Волга» в полицию обратился 58-летний житель Железнодорожного района Читы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Накануне вечером мужчина оставил автомобиль незапертым во дворе своего многоквартирного дома. Воспользовавшись этим, неизвестные угнали машину.



Однако, прокатив её по двору и не сумев завести, воры бросили автомобиль, украв аккумулятор, запасное колесо и комплект гаечных ключей.



На следующий день другой житель Железнодорожного района сообщил об угоне «Жигулей». По словам мужчины, неизвестные угнали автомобиль также оставленное «ночевать» во дворе.



В ходе поиска машина была обнаружен в технически исправном состоянии на соседней улице.



Сотрудники уголовного розыска просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив граждан, установили подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, ранее судимый за кражу и угон.



Он был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.



По фактам угонов и кражи возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



