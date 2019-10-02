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В Бурятии поймали водителя, перевозившего 61 кг омуля

В Бурятии поймали водителя, перевозившего 61 кг омуля
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. ФОТО 

С 15 августа МВД по Бурятии проводит второй этап мероприятия «Путина-2019», целью которого является выявление и пресечение фактов незаконного вылова, перевозки и продажи нерестового омуля. Операция продлится до 30 октября.

Так, 8 августа на трассе «Байкал», в 7 километрах от станции Боярской Кабанского района был задержан 60-летний водитель «ВАЗ», который перевозил омуль без соответствующего документа. У мужчины изъяли 107 штук омуля – это 61 килограмм. Ущерб составил более 770 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Санкция статьи 175 УК РФ предусматривает штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы до 2 лет.


Также 14 сентября около 17:00 часов, на берегу Селенги в двух километрах от села Никольск Кабанского района были задержаны двое ранее судимых мужчин, которые незаконно ловили рыбу. У них изъяли 55 особей омуля, сети, лодки, вёсла и лодочный мотор. Ущерб составил 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи за незаконную добычу водных биологических ресурсов УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

- За время проведения мероприятия полицейские выявили 79 фактов незаконной ловли, изъяли около 3,5 тонн нерестовой рыбы, 30 сетей, 20 лодок, 10 лодочных моторов и 55 других орудий – удочек, сачков и кранов. По выявленным фактам вылова возбуждено 32 уголовных дела. По фактам продажи – 12 уголовных дел, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.









браконьерство омуль
 
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