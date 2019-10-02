Улан-удэнка, желая заработать на бирже, лишилась более 150 тысяч

В надежде на крупный выигрыш женщина положила на счёт крупную сумму денег



В Улан-Удэ в сентябре в полицию поступило заявление от 62-летней пенсионерки о мошенничестве. Пожилая женщина рассказала, что в январе этого года в поисках работы она нашла в Интернете информацию о возможности заработка на валютном рынке.



Женщину впечатлили многообещающие предложения, и она зарегистрировалась на сайте брокерской компании, предварительно внеся на счёт 100 долларов. Затем под руководством якобы аналитика этой компании, который обучал её игре на бирже, улан-удэнка стала совершать сделки.



Получив первую прибыль, она, в надежде на крупный выигрыш, положила на счет 150 тысяч рублей. Однако после проведения торгов пенсионерка не смогла вывести из торгов ни выигранные, ни вложенные деньги. Сотрудник компании перестал выходить на связь.



- В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Личность аферистов устанавливается, следствие продолжается, - сообщила следователь группы информационного обеспечения СУ УМВД России по Улан-Удэ Ольга Ерофеева.



Также подобный случай произошёл в Железнодорожном районе Улан-Удэ, жертвой мошенников стала 50-летняя женщина, ущерб составил 150 тысяч рублей.



