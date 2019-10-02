В надежде на крупный выигрыш женщина положила на счёт крупную сумму денег
В Улан-Удэ в сентябре в полицию поступило заявление от 62-летней пенсионерки о мошенничестве. Пожилая женщина рассказала, что в январе этого года в поисках работы она нашла в Интернете информацию о возможности заработка на валютном рынке.
Женщину впечатлили многообещающие предложения, и она зарегистрировалась на сайте брокерской компании, предварительно внеся на счёт 100 долларов. Затем под руководством якобы аналитика этой компании, который обучал её игре на бирже, улан-удэнка стала совершать сделки.
Получив первую прибыль, она, в надежде на крупный выигрыш, положила на счет 150 тысяч рублей. Однако после проведения торгов пенсионерка не смогла вывести из торгов ни выигранные, ни вложенные деньги. Сотрудник компании перестал выходить на связь.
- В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Личность аферистов устанавливается, следствие продолжается, - сообщила следователь группы информационного обеспечения СУ УМВД России по Улан-Удэ Ольга Ерофеева.
Также подобный случай произошёл в Железнодорожном районе Улан-Удэ, жертвой мошенников стала 50-летняя женщина, ущерб составил 150 тысяч рублей.
Улан-удэнка, желая заработать на бирже, лишилась более 150 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина облил бензином пса, сидевшего на цепи, и поджёг
Обе машины были не заперты
Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. ФОТО
В надежде на крупный выигрыш женщина положила на счёт крупную сумму денег
Угонщик захотел съездить в магазин за алкоголем
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 10 пожаров
Из-за затопления соседей жительница Бурятии не могла выехать за границу
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
Он пытался за тысячу рублей уйти от административной ответственности
Женщина предоставляла свою квартиру наркоманам
Наезд произошёл на «зебре»
Силовики на месте незаконной добычи задержали три группы нелегальных золотодобытчиков
Мужчина убил супругу после того, как её ограбили
Лесорубы получили условный срок
В основном это мошенничества, кражи и незаконный оборот наркотиков