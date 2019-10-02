Пожар произошёл из-за короткого замыкания
1 октября на трассе Култук-Монды Тункинского района Бурятии произошло возгорание в автомобиле. На момент прибытия пожарной охраны было загорание в отсеке двигателя машины.
В результате пожара повреждён отсек двигателя автомобиля на площади 2 кв. м.
Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание с последующим возгоранием легковоспламеняемых материалов.
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 10 пожаров, 4 из которых произошли в районах республики, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии на трассе загорелся автомобиль
Происшествия, Фото:
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