Он пытался за тысячу рублей уйти от административной ответственности
В Усть-Куте осудили мужчину за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Установлено, что мужчина следовал с вахты к месту отдыха и распивал спиртные напитки в купе поезда.
Сотрудники полиции пригласили мужчину для составления протокола об административном правонарушении за потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом.
Желая избежать привлечения к административной ответственности, мужчина предложил полицейскому 1 000 рублей в качестве взятки. От предложенных денег полицейский отказался.
- Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и с учётом полного признания вины назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 5000 рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил.
В Иркутской области мужчина пил в поезде и предложил полицейскому взятку
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