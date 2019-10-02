В Иркутской области мужчина пил в поезде и предложил полицейскому взятку

Он пытался за тысячу рублей уйти от административной ответственности



В Усть-Куте осудили мужчину за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Установлено, что мужчина следовал с вахты к месту отдыха и распивал спиртные напитки в купе поезда.



Сотрудники полиции пригласили мужчину для составления протокола об административном правонарушении за потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом.



Желая избежать привлечения к административной ответственности, мужчина предложил полицейскому 1 000 рублей в качестве взятки. От предложенных денег полицейский отказался.



- Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и с учётом полного признания вины назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 5000 рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Приговор в законную силу не вступил.

