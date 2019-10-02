Мужчина убил супругу после того, как её ограбили
11 ноября 2017 года в Гусиноозёрске местный житель избил свою супругу во время семейной ссоры. Женщина взяла без ведома мужа заработанные им деньги и отправилась в ночной клуб. Недалеко от заведения она стала жертвой грабителя, который отнял деньги. Узнав об этом, супруг разозлился и нанёс жене множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений женщина скончалась.
В суде мужчина выдвинул версию о том, что жена погибла от действий грабителя. Коллегия присяжных заседателей не поверила подсудимому и признала его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Приговором Гусиноозёрского городского суда от 16 апреля 2019 года мужчина осуждён к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Не согласившись с судебным решением, осуждённый и его адвокаты обжаловали приговор в апелляционном порядке.
Верховный суд Бурятии отклонил доводы стороны защиты и оставил приговор без изменения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Житель Бурятии убил жену и валил вину на грабителя
Происшествия, Фото:
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