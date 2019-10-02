В Забайкалье за 8 месяцев совершили более тысячи IT-преступлений

В основном это мошенничества, кражи и незаконный оборот наркотиков



В Забайкальском крае за 8 месяцев зарегистрировано 1285 преступлений в сфере ИТ-технологий. В Чите под председательством зампрокурора края Талеха Магомедова проведено совещание по вопросам результативности работы правоохранительных органов края при противодействии таким преступлениям.



Число зарегистрированных преступлений в сфере ИТ-технологий существенно выросло с 604 до 1285. В структуре преступлений в сфере ИТ-технологий преобладают мошенничества (583), кражи чужого имущества (563), незаконный оборот наркотических средств (55).



Размер причиненного материального ущерба по уголовным делам составил 35,6 млн рублей, при этом сумма возмещенного ущерба составила немногим более 2 млн рублей.



Зачастую неосмотрительность граждан, недостаточный уровень их технической, финансовой и правовой грамотности создают условия для активного криминального воздействия на систему безналичных расчётов.



- Раскрытие преступлений данной категории вызывает трудности, в том числе в связи с межрегиональным их характером. Используемые при совершении хищений счета и платежные карты финансовых и кредитных организаций, а также SIM-карты операторов связи оформляются в разных регионах России, и часто на подставных лиц, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

