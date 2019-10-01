Житель Бурятии угрожал бывшей жене и сыновьям гранатой

Сельчанин хранил четыре гранаты в подвале дома



Прокурор Иволгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Гурульба.



С 2013 года он незаконно хранил в подвале своего дома четыре ручные осколочные гранаты.



В июне 2019 года во время ссоры с бывшей женой мужчина взял одну из гранат, выдернул чеку и стал угрожать убийством женщине, её матери и сыновьям. Прибывшим по вызову сотрудникам полиции он также продемонстрировал две ручные гранаты и угрожал им.



- Органом следствия действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 222 «Незаконные приобретение боеприпасов» по части 1 статьи 119 «Угроза убийством», и по части 1 статьи 318 «Угроза применения насилия в отношении представителей власти», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Иволгинский районный суд.

