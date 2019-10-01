Сельчанин хранил четыре гранаты в подвале дома
Прокурор Иволгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Гурульба.
С 2013 года он незаконно хранил в подвале своего дома четыре ручные осколочные гранаты.
В июне 2019 года во время ссоры с бывшей женой мужчина взял одну из гранат, выдернул чеку и стал угрожать убийством женщине, её матери и сыновьям. Прибывшим по вызову сотрудникам полиции он также продемонстрировал две ручные гранаты и угрожал им.
- Органом следствия действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 222 «Незаконные приобретение боеприпасов» по части 1 статьи 119 «Угроза убийством», и по части 1 статьи 318 «Угроза применения насилия в отношении представителей власти», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Иволгинский районный суд.
Житель Бурятии угрожал бывшей жене и сыновьям гранатой
Происшествия, Фото:
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