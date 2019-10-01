В Агинском округе медведь напал на местного жителя

Пострадавший был госпитализирован в районную больницу



30 сентября в Агинском Бурятском округе в нескольких километрах от села Токчин медведь напал на местного жителя. Мужчина госпитализирован в Дульдургинскую центральную районную больницу.



Администрация Дульдургинского района просит жителей района, рыбаков, охотников воздержаться от посещения лесов, родителей и педагогов усилить контроль за детьми, разъяснить опасность походов в лес. Лицам, посещающим лес по необходимости, соблюдать осторожность.



Как сообщает пресс-служба администрации, в августе-сентябре участились случаи выхода медведей к населённым пунктам Забайкальского края. Медведей вблизи сел, дачных кооперативов наблюдали в Читинском, Красночикойском, Улётовском, Акшинском, Кыринском и Дульдургинском районах. Медведи разоряют пасеки, забираются на дачи, пугают жителей деревень. Появление медведей вблизи насёленных пунктов в министерстве природных ресурсов Забайкальского края объясняют неурожаем грибов и ягод. Встреча с голодными животными крайне опасна.

