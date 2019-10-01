В Братске поймали 61-летнего закладчика героина и «синтетики»

Наркотики нашли и у него дома
В Братске транспортные полицейские и бойцы СОБР Росгвардии задержали ранее не судимого 61-летнего местного жителя города. Его подозревают в сбыте наркотических средств в крупном размере.
Наркосбытчик продавал синтетические наркотики и героин с помощью «закладок» в Братске.
При обыске по месту жительства у наркоторговца наркотики также были обнаружены наркотики.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере», санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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