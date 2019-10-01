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30 Сентября

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В Улан-Удэ легковушка вылетела на трамвайные пути

В Улан-Удэ легковушка вылетела на трамвайные пути
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за этого встали трамваи

Сегодня перед обедом произошло дорожное происшествие в районе Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.

- Уходя от столкновения, водитель «Тойоты Таурер», вылетел на трамвайные пути, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.



В результате было задержано движение трамваев в сторону центра города.

Пострадавших нет.


Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на Сахьяновой улан-удэнцы перенесли на руках машину, застрявшую на трамвайных путях.
трамвай ДТП
 
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