В Улан-Удэ легковушка вылетела на трамвайные пути

Из-за этого встали трамваи
Сегодня перед обедом произошло дорожное происшествие в районе Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.
- Уходя от столкновения, водитель «Тойоты Таурер», вылетел на трамвайные пути, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
В результате было задержано движение трамваев в сторону центра города.
Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на Сахьяновой улан-удэнцы перенесли на руках машину
, застрявшую на трамвайных путях.
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