Телефон грабитель вытащил из кармана брюк
Ночью 20-летний улан-удэнец питейном заведении в Октябрьском районе стащил сотовый телефон у 27-летнего посетителя. Парень вынул мобильный из кармана брюк мужчины, когда он выходил из бара. Почувствовав неладное, потерпевший потребовал вернуть имущество, однако грабитель проигнорировал его требование и зашёл в помещение.
Изрядно выпившего 27-летнего молодого человека охранники в бар не пустили.
Ущерб составил девять тысяч рублей. Грабителя задержали сотрудники полиции.
Задержанный нигде не работает, не судим.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ охрана бара впустила грабителя, а его жертву – нет
Происшествия, Фото:
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