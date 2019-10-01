В Улан-Удэ охрана бара впустила грабителя, а его жертву – нет

Телефон грабитель вытащил из кармана брюк



Ночью 20-летний улан-удэнец питейном заведении в Октябрьском районе стащил сотовый телефон у 27-летнего посетителя. Парень вынул мобильный из кармана брюк мужчины, когда он выходил из бара. Почувствовав неладное, потерпевший потребовал вернуть имущество, однако грабитель проигнорировал его требование и зашёл в помещение.



Изрядно выпившего 27-летнего молодого человека охранники в бар не пустили.



Ущерб составил девять тысяч рублей. Грабителя задержали сотрудники полиции.



Задержанный нигде не работает, не судим.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



