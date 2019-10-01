Студент собрал коноплю на окраине Улан-Удэ





Экспертиза установила, что растительная масса – это марихуана, массой более 130 грамм.

Вчера ночью в Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны на улице заметили молодого человека, который нёс ёмкость с растворителем.При проверке документов и досмотре росгвардейцы обнаружили в поясной сумке парня полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли. Юноша был задержан и доставлен в отдел полиции.Задержанный 18-летний студент колледжа сознался, что марихуану собрал для личного употребления на окраине города.Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.