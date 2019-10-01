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Студент собрал коноплю на окраине Улан-Удэ

Студент собрал коноплю на окраине Улан-Удэ
Происшествия, 
Молодого человека выдало то, что он шёл по улице с растворителем

Вчера ночью в Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны на улице заметили молодого человека, который нёс ёмкость с растворителем.

При проверке документов и досмотре росгвардейцы обнаружили в поясной сумке парня полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли. Юноша был задержан и доставлен в отдел полиции.

Экспертиза установила, что растительная масса – это марихуана, массой более 130 грамм.

Задержанный 18-летний студент колледжа сознался, что марихуану собрал для личного употребления на окраине города.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


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