Кроме этого, вор перевёл через «мобильный банк» деньги на свой счёт
В отдел полиции Читы поступило сообщение от местного жителя о краже имущества. Накануне ночью мужчина заснул в своём автомобиле, припаркованном во дворе многоэтажки, а когда проснулся, то обнаружил пропажу спортивной обуви и сотового телефона.
Кроме того, преступники с помощью услуги «мобильный банк», подключённой к украденному телефону, перевели на свой счёт 2500 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний читинец. В ходе обыска изъяты украденные кроссовки. Украденный мобильный ищут.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Читинец уснул в машине, а проснулся без обуви и телефона
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сбитый мальчик получил тяжёлые травмы
Молодого человека выдало то, что он шёл по улице с растворителем
Кроме этого, вор перевёл через «мобильный банк» деньги на свой счёт
Погибшим девочкам было всего три года
Мужчина пытался откупиться 10 тыс рублей, чтобы мама парализованного мальчика забрала заявление
Причиной стал снегопад в Якутии
Мужчины вместе ехали в пассажирском поезде
На суде браконьер признал свою вину
Женщина взыскала с виновников пожара 405 тысяч рублей
Мошенники рассылают письма и звонят бизнесменам якобы по поручению главы Бурятии
Авария произошла на перекрёстке
За выходные забайкальцы отдали мошенникам более 800 тысяч рублей
Основной причиной называется поджог
Трагедия произошла в посёлке Аэропорт
Мужчина врезался в дорожный каток