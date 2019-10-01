Читинец уснул в машине, а проснулся без обуви и телефона

Кроме этого, вор перевёл через «мобильный банк» деньги на свой счёт



В отдел полиции Читы поступило сообщение от местного жителя о краже имущества. Накануне ночью мужчина заснул в своём автомобиле, припаркованном во дворе многоэтажки, а когда проснулся, то обнаружил пропажу спортивной обуви и сотового телефона.



Кроме того, преступники с помощью услуги «мобильный банк», подключённой к украденному телефону, перевели на свой счёт 2500 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний читинец. В ходе обыска изъяты украденные кроссовки. Украденный мобильный ищут.



По факту кражи возбуждено уголовное дело.



