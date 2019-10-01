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В Иркутской области возбудили дело после гибели девочек-близняшек

В Иркутской области возбудили дело после гибели девочек-близняшек
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Погибшим девочкам было всего три года

В Иркутской области по факту гибели на пожаре трёхлетних сестёр-близняшек возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в жилом доме в селе Табарсук Аларского района произошёл днём 29 сентября. В ходе тушения пожара внутри дома нашли тела трёхлетних девочек. 29-летняя мать оставила их в доме одних.

- Обстоятельства пожара предстоит выяснить следственно-оперативной группе. Назначено проведение пожаро-технической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечают в Следственном управлении.

смерть уголовное дело
 
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