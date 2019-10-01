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В Бурятии рыбаку-браконьеру дали обязательные работы

В Бурятии рыбаку-браконьеру дали обязательные работы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На суде браконьер признал свою вину

В конце июля 2019 года на реке Джида вблизи села Тэнгэрэк Джидинского района Бурятии сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали 43-летнего местного жителя. Он ловил рыбу двумя сетями с надувной резиновой лодки.

В его сети попались ленок и елец.

Браконьер признал свою вину в полном объёме и выразил согласие с предъявленным обвинением.

Джидинский районный суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

Приговор вступил в силу 27 сентября, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Бурятии.
браконьерство
 
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