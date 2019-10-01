В Бурятии рыбаку-браконьеру дали обязательные работы

На суде браконьер признал свою вину



В конце июля 2019 года на реке Джида вблизи села Тэнгэрэк Джидинского района Бурятии сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали 43-летнего местного жителя. Он ловил рыбу двумя сетями с надувной резиновой лодки.



В его сети попались ленок и елец.



Браконьер признал свою вину в полном объёме и выразил согласие с предъявленным обвинением.



Джидинский районный суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.



Приговор вступил в силу 27 сентября, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Бурятии.

