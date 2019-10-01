На суде браконьер признал свою вину
В конце июля 2019 года на реке Джида вблизи села Тэнгэрэк Джидинского района Бурятии сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали 43-летнего местного жителя. Он ловил рыбу двумя сетями с надувной резиновой лодки.
В его сети попались ленок и елец.
Браконьер признал свою вину в полном объёме и выразил согласие с предъявленным обвинением.
Джидинский районный суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.
Приговор вступил в силу 27 сентября, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Бурятии.
В Бурятии рыбаку-браконьеру дали обязательные работы
Происшествия, Фото:
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