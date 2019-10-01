Женщина взыскала с виновников пожара 405 тысяч рублей
В Муйском районе Бурятии судебные приставы взыскали пожилой женщине сумму ущерба, причинённого огнём, сообщает пресс-служба УФССП.
Пожар, начавшийся из-за возгорания теплицы на соседнем участке, перекинулся на двухквартирный дом. Спасти жилое помещение не удалось. Из-за обрушения кровли, потолочных перекрытий, а также тушения пожара водой, имущество, находившееся внутри двух квартир, полностью было уничтожено.
По факту повреждения и уничтожения имущества по неосторожности было возбуждено уголовное дело. Однако в связи с отсутствием объективных данных, свидетельствующих о виновности соседей, дело было приостановлено.
Несмотря на это, женщина подала исковое заявление в суд за взысканием с соседей, как с виновников пожара, суммы материального ущерба в размере 405 тысяч рублей.
В службе судебных приставов было возбуждено два исполнительных производства о взыскании с супругов стоимости причинённого ущерба в размере 405 тысяч рублей в солидарном порядке. За счёт обращения взыскания на пенсию супругов и их расчётные счета в банках задолженность была взыскана в кратчайшие сроки.
На сегодняшний день взысканная сумма материального ущерба в размере 405 тыс. руб. перечислена на счёт пострадавшей.
Дом жительницы Бурятии спалили соседи
Происшествия, Фото:
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