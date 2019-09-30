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В центре Улан-Удэ в ДТП помяло «Тойоту» и «Ниссан»

В центре Улан-Удэ в ДТП помяло «Тойоту» и «Ниссан»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на перекрёстке

В воскресенье, 29 сентября, около 18 часов в центре Улан-Удэ произошло ДТП. На перекрёстке улиц Свердлова и Коммунистическая столкнулись «Тойота Королла Спасио» и «Ниссан».


По предварительной информации, водитель «Спасио» не предоставил преимущество в движении.

Водители не пострадали, а вот их автомобилям предстоит серьёзный ремонт. Ситуацию осложняет то, что у виновника аварии нет страхового полиса.


Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ водитель «Ауди А8» с пассажирами врезался в забор. Сегодня утром на улице Бабушкина в ДТП пострадали две девочки.
ДТП
 
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