В центре Улан-Удэ в ДТП помяло «Тойоту» и «Ниссан»

В воскресенье, 29 сентября, около 18 часов в центре Улан-Удэ произошло ДТП. На перекрёстке улиц Свердлова и Коммунистическая столкнулись «Тойота Королла Спасио» и «Ниссан».





Водители не пострадали, а вот их автомобилям предстоит серьёзный ремонт. Ситуацию осложняет то, что у виновника аварии нет страхового полиса.



