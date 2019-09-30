В центре Улан-Удэ в ДТП помяло «Тойоту» и «Ниссан»

Авария произошла на перекрёстке
В воскресенье, 29 сентября, около 18 часов в центре Улан-Удэ произошло ДТП. На перекрёстке улиц Свердлова и Коммунистическая столкнулись «Тойота Королла Спасио» и «Ниссан».
По предварительной информации, водитель «Спасио» не предоставил преимущество в движении.
Водители не пострадали, а вот их автомобилям предстоит серьёзный ремонт. Ситуацию осложняет то, что у виновника аварии нет страхового полиса.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ водитель «Ауди А8» с пассажирами врезался в забор
. Сегодня утром на улице Бабушкина в ДТП пострадали две девочки
.
За выходные забайкальцы отдали мошенникам более 800 тысяч рублей
Основной причиной называется поджог
Трагедия произошла в посёлке Аэропорт
Мужчина врезался в дорожный каток
На угнанном автомобиле угонщик попал в ДТП
Женщина скончалась в реанимационном отделении
Пожар произошёл в Оронгое
Геннадий Литвинцев получал взятки в особо крупном размере
Мужчина застукал вора
Он получил условный срок и штраф
Он хотел покататься на нём, но смог доехать лишь до соседней улицы
Он вытащил гаджет из заднего кармана брюк женщины
Женщина не ловила рыбу, а купила её на рынке
Он переправлялся через реку
Украденное он сдал на металлолом