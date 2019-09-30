За выходные забайкальцы отдали мошенникам более 800 тысяч рублей
В минувшие выходные в полицию в Забайкальском крае поступило четыре заявления о мошенничествах. Аферисты похитили в общей сложности 845 тысяч рублей.
Так, читинка решила приобрести мониторы для своей фирмы, увидев объявление на интернет-сайте по продаже электроники. Женщину привлекли невысокие цены и хорошие отзывы. Она оплатила стоимость 15 мониторов на общую сумму 300 тысяч рублей. После этого с ней связался якобы менеджер интернет-магазина и сообщил все детали доставки. Однако компьютеры она так и не получила, а в транспортной компании данные о данной поставке отсутствовали.
Ещё одна читинка перевела мошенникам 217 тысяч рублей. Аферисты представились сотрудниками службы безопасности банка и для предотвращения операций по карте попросили установить специальное приложение, в которое нужно перевести все деньги, что и сделала потерпевшая.
В Красночикойском районе местный житель для сохранения своих сбережений сообщил реквизиты карты лжесотрудникам службы безопасности банка, которые в последствии похитили 310 тысяч рублей.
- В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела. Стражи порядка проводят мероприятия по установлению регионов, к которым привязаны номера звонивших и установлению личностей подозреваемых, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинка, покупая в офис мониторы, лишилась 300 тысяч
Происшествия, Фото:
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