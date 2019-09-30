Читинец украл ключи у родственника и угнал его машину

На угнанном автомобиле угонщик попал в ДТП



В Чите сотрудники ГАИ с поличным задержали подозреваемого в угоне автомобиля.



Инцидент произошёл в ночь на 29 сентября в Чите. Вор проник в гараж и угнали машину «ВАЗ 21150». Ориентировка на автомобиль была передана наружным нарядам полиции.



Вскоре сотрудники ДПС заметили угонщика на трассе близи села Маккавеево. Угонщик попал в ДТП и незначительно повредил угнанную «Жигули».



Задержанным оказался 27-летний родственник потерпевшего, который накануне был у него в гостях и похитил ключи от гаража.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



