Братчанин убил знакомую из-за оскорблений

Женщина скончалась в реанимационном отделении



В Братске 26 сентября ночью мужчина приехал к дому своей знакомой, где между ними произошёл конфликт. Мужчина, разозлившись на оскорбления в свой адрес, причинил женщине многочисленные колото-резаные раны, после чего скрылся с места преступления. Спустя некоторое время 40-летняя потерпевшая скончалась в реанимационном отделении городской больницы.



Несмотря на то, что мужчина активно скрывался, его местонахождение было установлено сотрудниками полиции в кратчайшие сроки. Известно, что 43-летний мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».



В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

