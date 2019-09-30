Женщина скончалась в реанимационном отделении
В Братске 26 сентября ночью мужчина приехал к дому своей знакомой, где между ними произошёл конфликт. Мужчина, разозлившись на оскорбления в свой адрес, причинил женщине многочисленные колото-резаные раны, после чего скрылся с места преступления. Спустя некоторое время 40-летняя потерпевшая скончалась в реанимационном отделении городской больницы.
Несмотря на то, что мужчина активно скрывался, его местонахождение было установлено сотрудниками полиции в кратчайшие сроки. Известно, что 43-летний мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Братчанин убил знакомую из-за оскорблений
Происшествия, Фото:
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