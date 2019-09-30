Житель Бурятии залез в комнату и обокрал бывшего тестя

Мужчина застукал вора



Кража в селе Хоринск произошла ночью, когда хозяева дома спали. Глава семейства проснулся от шума в одной из комнат. Он увидел, как мужчина залез через окно в комнату и взял со стола сотовый телефон. Вором оказался бывший зять хозяина, который убежал со словами: «Мне нужно позвонить бывшей жене».



Потерпевший сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Сотрудники вневедомственной охраны выехали по адресу проживания подозреваемого. Здесь устроили засаду, и утром мужчина был задержан росгвардейцами и сотрудниками полиции.



Задержанный, 32-летний мужчина был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

