В Чите заведующий отделением онкодиспансера принимал пациентов вне очереди за взятки

Он получил условный срок и штраф



Суд в Чите признал виновным в должностных преступлениях и получении взяток заведующего отделением краевого онкологического диспансера. Он искусственно создал очередь и за взятки принимал пациентов в стационар вне очереди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.



Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что речь идёт о хирурге Владимире Каюкове.



Врач признан виновным в двух случаях получения взяток и в пяти эпизодах злоупотребления полномочиями. Заведующий отделением говорил пациентам о якобы существующей очереди на проведение операций и длительном их ожидании. При этом он обещал за плату дать положительное решение о госпитализации пациентов в стационар и проведении операции вне очереди.



Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Осуждённый также лишён права в течение 1,5 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях.



