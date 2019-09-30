Он получил условный срок и штраф
Суд в Чите признал виновным в должностных преступлениях и получении взяток заведующего отделением краевого онкологического диспансера. Он искусственно создал очередь и за взятки принимал пациентов в стационар вне очереди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что речь идёт о хирурге Владимире Каюкове.
Врач признан виновным в двух случаях получения взяток и в пяти эпизодах злоупотребления полномочиями. Заведующий отделением говорил пациентам о якобы существующей очереди на проведение операций и длительном их ожидании. При этом он обещал за плату дать положительное решение о госпитализации пациентов в стационар и проведении операции вне очереди.
Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Осуждённый также лишён права в течение 1,5 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях.
В Чите заведующий отделением онкодиспансера принимал пациентов вне очереди за взятки
Происшествия, Фото:
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