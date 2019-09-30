В Бурятии 19-летний парень угнал трактор

Он хотел покататься на нём, но смог доехать лишь до соседней улицы



В полицию Кяхтинского района поступило сообщение об угоне трактора в селе Унгуркуй. Трактор был угнан днём от дома владельца, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сотрудники полиции установили подозреваемого – 19-летнего местного жителя. Парень нигде не работает и не учится, ранее не судим.



По его словам, он захотел покататься и без разрешения сел за руль трактора. Однако на одной из улиц транспорт заглох и водитель бросил его.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса. Ведётся следствие.



