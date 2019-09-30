Он хотел покататься на нём, но смог доехать лишь до соседней улицы
В полицию Кяхтинского района поступило сообщение об угоне трактора в селе Унгуркуй. Трактор был угнан днём от дома владельца, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сотрудники полиции установили подозреваемого – 19-летнего местного жителя. Парень нигде не работает и не учится, ранее не судим.
По его словам, он захотел покататься и без разрешения сел за руль трактора. Однако на одной из улиц транспорт заглох и водитель бросил его.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса. Ведётся следствие.
В Бурятии 19-летний парень угнал трактор
Происшествия, Фото:
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