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В Бурятии подросток украл телефон в ночном заведении

В Бурятии подросток украл телефон в ночном заведении
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он вытащил гаджет из заднего кармана брюк женщины

В селе Тарбагатай полицейские задержали 17-летнего местного жителя за кражу мобильного телефона в одном из увеселительных заведений. Сотовый телефон у 39-летней посетительницы лежал в заднем кармане брюк.

После, используя установленный на телефоне «мобильный банк», подросток украл 7800 рублей с банковского счета потерпевшей. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.

- Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Материалы переданы в СУ СК России по республике Бурятия, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В настоящее время несовершеннолетний привлекается к уголовной ответственности по нескольким другим кражам.

кража
 
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