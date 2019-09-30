В Бурятии подросток украл телефон в ночном заведении

Он вытащил гаджет из заднего кармана брюк женщины



В селе Тарбагатай полицейские задержали 17-летнего местного жителя за кражу мобильного телефона в одном из увеселительных заведений. Сотовый телефон у 39-летней посетительницы лежал в заднем кармане брюк.



После, используя установленный на телефоне «мобильный банк», подросток украл 7800 рублей с банковского счета потерпевшей. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.



- Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Материалы переданы в СУ СК России по республике Бурятия, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В настоящее время несовершеннолетний привлекается к уголовной ответственности по нескольким другим кражам.



