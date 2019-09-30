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На улан-удэнку возбудили дело за продажу 11 хвостов омуля

На улан-удэнку возбудили дело за продажу 11 хвостов омуля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина не ловила рыбу, а купила её на рынке

Участковый в Улан-Удэ задержал женщина по подозрению в незаконной торговле омулем, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Женщина разместила объявление о продаже рыбы на популярной интернет-площадке. Полицейский изъял у неё 11 хвостов омуля. Ущерб, причинённый Ангаро-Байкальскому территориальному управлению Росрыболовства, оценили в 80 тысяч рублей.

По словам улан-удэнки, рыбу она приобрела на одном из рынков города и планировала продать по более высокой цене.

Официально данная гражданка нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём». Следствие продолжается.

Справка:

Минсельхоз Росссии с октября 2017 года ввёл запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой со льда Байкала. С некоторыми ограничениями могут добывать омуль коренные малочисленные народы Севера. Возможность забора рыбы есть также у учёных - в целях изучения, и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства.

омуль
 
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