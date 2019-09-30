Житель Бурятии спилил часть ограждения моста

Украденное он сдал на металлолом



26-летний житель города Бабушкин частично спилил металлическое ограждение гидрометрического моста через реку Мысовка. Мост необходим инженерам-гидрологам для замера уровня реки, а также забора воды в целях исследований.



После чего металлический уголок он сдал в пункт приёма металла. Ущерб составил 15 тысяч рублей.



Известно, что ранее мужчина не судим, постоянного источника дохода не имеет.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



