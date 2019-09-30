Жительница Иркутской области перевела мошеннику больше ста тысяч

Аферист убедил семейную пару в том, что нужна предоплата



Жительница Тайшетского района лишилась более 100 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Женщина вместе с мужем решили приобрести автомобиль «ГАЗ-66». На одном из сайтов в Интернете они нашли транспортное средство, которое было выставлено на продажу в соседнем районном центре.



Связавшись по телефону с «хозяином» машины, они обсудили условия покупки. Продавец сказал, что необходимо перевести предоплату в количестве 105 000 рублей, а также предложил самостоятельно доставить автомобиль в Тайшет.



После того как женщина перевела необходимую сумму на предложенный счёт, телефон владельца автомобиля стал недоступен.



