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Жительница Иркутской области перевела мошеннику больше ста тысяч

Жительница Иркутской области перевела мошеннику больше ста тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аферист убедил семейную пару в том, что нужна предоплата

Жительница Тайшетского района лишилась более 100 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Женщина вместе с мужем решили приобрести автомобиль «ГАЗ-66». На одном из сайтов в Интернете они нашли транспортное средство, которое было выставлено на продажу в соседнем районном центре.

Связавшись по телефону с «хозяином» машины, они обсудили условия покупки. Продавец сказал, что необходимо перевести предоплату в количестве 105 000 рублей, а также предложил самостоятельно доставить автомобиль в Тайшет.

После того как женщина перевела необходимую сумму на предложенный счёт, телефон владельца автомобиля стал недоступен.

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