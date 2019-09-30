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В Чите воры увидели полицию и устроили пожар «для помощи жильцам»

В Чите воры увидели полицию и устроили пожар «для помощи жильцам»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Воры подожгли занавеску, чтобы объяснить своё присутствие в квартире

В отдел полиции Читы поступило сообщение от жительницы дома по улице Июньская о том, что в квартире на первом этаже находятся подозрительные молодые люди. Их женщина заметила из окна своей квартиры.

На место были направлены сотрудники полиции. Они обнаружили в квартире двух неизвестных.

Установлено, что 22-летний ранее судимый за кражи читинец и его подельник ночью заметили включённый свет в квартире и отсутствие людей. Отжав решётку на окне, подозреваемые пробрались внутрь, украли телевизор, пылесос, утюг и другие вещи.

Похищенное они спрятали неподалёку от места преступления и вновь вернулись в квартиру, где и были задержаны.

Подозреваемые, увидев подъехавший экипаж ППС, подожгли занавеску, объяснив сотрудникам, что якобы заметили дым и поспешили на помощь жильцам, которые могли находиться внутри.

Молодые люди были доставлены в отдел полиции. Похищенные вещи были обнаружены и изъяты.

По факту покушения на кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

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