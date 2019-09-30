Столкнулись грузовик и корейский внедорожник
В воскресенье в Иволгинском районе в 16.40 часов произошло ДТП.
- 54-летний водитель автомобиля «Мицубиши Кантер», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Гусиноозёрска, в 200 метрах от села Оронгой при развороте налево совершил столкновение с автомобилем «Ссанг Йонг Кайрон» под управлением 71-летнего водителя, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадала пассажирка «Мицубиши», 56-летняя женщина. Она с травмами доставлена в районную больницу, уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье ещё одно ДТП произошло в Улан-Удэ: водитель «Ауди А8» врезался в забор.
В Бурятии в ДТП пострадала пассажирка грузовика
Происшествия, Фото:
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