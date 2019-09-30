В Чите пожарные спасли по автолестницам 32 человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

В пятиэтажке загорелась квартира на третьем этаже



30 сентября в 00:12 на пульт пожарным поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме в Чите. На место происшествия выехали дежурные караулы из четырёх пожарно-спасательных частей города.



- На момент прибытия пожарных подразделений горела комната на третьем этаже, люди с верхних этажей просили о помощи, - рассказал пожарный.



С помощью двух пожарных автолестниц, установленных к окнам и балконам вышележащих этажей здания, пожарные спасли 32 человека, среди которых было 7 детей.



Также по лестничным клеткам здания было эвакуировано 35 жильцов, из которых 8 – дети.



На месте пожара был развёрнут штаб пожаротушения, который руководил действиями сотрудников МЧС. Штаб распределил огнеборцев на участки тушения и пока одна группа занималась спасением жильцов, вторая ликвидировала возгорание, третья защищала от огня смежные помещения.



В течение 13 минут пожар был ликвидирован, для этого было задействовано 39 человек личного состава и 12 единиц техники.



Погибших и пострадавших в результате пожара нет. В результате огнём повреждена одна из квартир на общей площади 20 квадратных метров.



Помимо сотрудников МЧС, на пожар привлекались полицейские и работники скорой медицинской помощи. На время тушения пожара экипажи дорожно-патрульной службы перекрывали движение, а работники скорой работали с жильцами.



