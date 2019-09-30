В Улан-Удэ «Ауди А8» с пассажирами врезалась в забор: видео

Одного пассажира госпитализировали
В воскресенье, 29 сентября, в 8 часов утра на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП.
- 30-летний водитель автомобиля «Ауди А8» в районе дома № 188 не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на забор, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
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В результате ДТП водитель и два пассажира, 31 года и 29 лет, после осмотра были отпущены домой.
22-летний пассажир с травмами госпитализирован в БСМП, уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром также на Бабушкина
произошло ДТП, в котором пострадали две девочки
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