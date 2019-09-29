Он разозлился, что супруги не арендовали предложенную им комнату
В полицию в Чите поступило сообщение жительницы Кемеровской области о грабеже. Женщина и её муж, проживая в одной из гостиниц Читы, прочитали объявление о сдаче в аренду комнаты. Они позвонили по указанному номеру и договорились о встрече с хозяином. Наличие татуировок у мужчины насторожило супругов, и они отказались от сделки. Разозлившись, неизвестный выхватил из рук женщины телефон и скрылся. Ущерб составил 4500 рублей
Позже установили, что к преступлению причастен 34-летний ранее судимый за кражу житель Читы. Телефон у него изъят и возвращён потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец ограбил приезжих из Кемеровской области
Происшествия, Фото:
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