Забайкалец дважды попал в ДТП на чужой машине

Он угнал машину со двора многоэтажного дома
В полицию в Борзе поступило сообщение от мужчины, ставшего очевидцем наезда «Жигули» на дерево. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, однако водителя на месте аварии не обнаружили. Машина была изъята в технически неисправном состоянии. Через некоторое время в полицию обратился 59-летний местный житель и сообщил, что ночью неизвестные со двора многоэтажного дома угнали принадлежащий ему автомобиль. По факту угона было возбуждено уголовное дело.
Позже установили, что к преступлению причастен местный житель. Ранее судимый за кражу молодой человек был доставлен в полицию, от него получены признательные показания. Выяснилось, не имея водительского удостоверения и опыта вождения, парень не справился с управлением и допустил опрокидывание, после чего машина встала на колёса. После этого он продолжил движение и врезался в дерево, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В ходе проверки ничего опасного не обнаружили
Он угнал машину со двора многоэтажного дома
Авария произошла сегодня ночью
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