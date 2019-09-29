Забайкалец дважды попал в ДТП на чужой машине



В полицию в Борзе поступило сообщение от мужчины, ставшего очевидцем наезда «Жигули» на дерево. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, однако водителя на месте аварии не обнаружили. Машина была изъята в технически неисправном состоянии. Через некоторое время в полицию обратился 59-летний местный житель и сообщил, что ночью неизвестные со двора многоэтажного дома угнали принадлежащий ему автомобиль. По факту угона было возбуждено уголовное дело.



Позже установили, что к преступлению причастен местный житель. Ранее судимый за кражу молодой человек был доставлен в полицию, от него получены признательные показания. Выяснилось, не имея водительского удостоверения и опыта вождения, парень не справился с управлением и допустил опрокидывание, после чего машина встала на колёса. После этого он продолжил движение и врезался в дерево, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





