Женщина присвоила себе телефон, оставленный на прилавке предыдущей посетительницей магазина
В Улан-Удэ разыскивают злоумышленницу, которая 23 августа в магазине самообслуживания Октябрьского района украла сотовый телефон, оставленный на кассовом прилавке предыдущей посетительницей. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приметы подозреваемой: европейской внешности, на вид 35-40 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы короткие тёмные.
Была одета: футболка бирюзовая с рисунком жёлтого цвета, спортивные штаны серые, кроссовки чёрного цвета. Уехала на автомобиле серебристого цвета.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или её местонахождении жителей просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)43-02-02 или 102 (112).
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 29.09.2019
Авария произошла сегодня ночью
Происшествия, 29.09.2019
Женщина присвоила себе телефон, оставленный на прилавке предыдущей посетительницей магазина
Пациенту предстоит перенести ещё не менее 15 операций
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев в Усть-Баргузинском участковом лесничестве
Один из наездов произошёл на «зебре»
Водителя до этого уже четыре раза ловили пьяным за рулём. ВИДЕО
Накануне в дежурную часть обратилась 66-летняя жительница Тулуна
Спасатели сутки ведут поиски утонувшего
Воры разрушили стену гаража
Она получила условный срок
Пожар на промышленном объекте в Иркутске начался накануне вечером в начале одиннадцатого
Пожар произошёл этой ночью
Серию подземных толчков зарегистрировали сейсмостанции в четверг на территории Баунтовского района Бурятии
Возможно, медведь вышел к людям из-за неурожая шишки и ягоды
Улан-удэнец убил пенсионера, который не давал ему приставать к женщине