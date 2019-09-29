В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона

Женщина присвоила себе телефон, оставленный на прилавке предыдущей посетительницей магазина



В Улан-Удэ разыскивают злоумышленницу, которая 23 августа в магазине самообслуживания Октябрьского района украла сотовый телефон, оставленный на кассовом прилавке предыдущей посетительницей. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Приметы подозреваемой: европейской внешности, на вид 35-40 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы короткие тёмные.



Была одета: футболка бирюзовая с рисунком жёлтого цвета, спортивные штаны серые, кроссовки чёрного цвета. Уехала на автомобиле серебристого цвета.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или её местонахождении жителей просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)43-02-02 или 102 (112).

