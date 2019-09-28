Жителя Бурятии ударило током в 6 тысяч вольт









В сентябре в отделение реанимации в БСМП доставили мужчину, получившего электротравму в 6 тысяч вольт. Пациента доставили в крайне тяжёлом состоянии.- Учитывая тяжёлую сочетанную травму, главный внештатный специалист-комбустиолог минздрава Бурятии Сергей Бутуханов экстренно создал мультидисциплинарную бригаду по лечению пациента. В составе бригады заведующий травматологическим отделением Барас Содномов и заведующий нейрохирургическим отделением Константин Эрдынеев, - сообщили в минздраве Бурятии.Степень тяжести электротравмы была расценена как вторая (четвёртая степень – уже клиническая смерть). Повреждения были на грудной клетке, лопатке, бедренной и большеберцовой костях. Кроме того, мужчина после удара током и падения получил серьёзные травмы головы – внутримозговые и эпидуральные гематомы.Врачи провели три этапные операции. Пациенту предстоит провести ещё как минимум 15 оперативных вмешательств, уточнили в минздраве.Несмотря на тяжёлое состояние, пациент поблагодарил врачей и медсестёр.- Я благодарен хирургам и медсёстрам БСМП. Результат лечения зависит и от меня тоже. Всеми силами стремлюсь помогать докторам. Меня ожидает ещё несколько операций, - говорит он.